Шмыгаль встретился с Папой Римским

Они поговорили о Донбассе.

Шмыгаль встретился с Папой Римским
Фото: vaticannews.va

Сегодня, 25 марта, Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Апостольском дворце Ватикана.

Об этом сообщает VaticanNews.

Отмечается, что во время встречи были подтверждены хорошие двусторонние отношения между Святым Престолом и Украиной.

"Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране. Папа Франциск и украинский премьер уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В частности, была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня на Донбассе "уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", сообщает пресс-служба Ватикана.

"После беседы со Святейшим Отцом премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером", - отмечается в сообщении.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с восьмой годовщиной избрания.

В декабре Папа Римский Франциск в приветственной речи по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе.

Хорхе Марио Бергольо был избран Папой на конклаве 2013 года. Он принял имя в честь Франциска Ассизского. Папа Франциск имеет либеральные взгляды, он первый понтифик-иезуит.

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