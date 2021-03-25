В Люблине установили памятник украинскому священнику Емельяну Ковчу

Во время Второй мировой войны он спасал евреев от убийства.

В Люблине установили памятник украинскому греко-католическому священнику Емельяну Ковчу. Он расположен возле бывшего концлагеря в Майданеке, где Ковч умер 77 лет назад.

Об этом сообщает Portal Samorz?dowy.

"Я надеюсь, что вскоре нам удастся преодолеть страх и ограничения глобальной пандемической ситуации, и памятник можно будет открыть в присутствии высших должностных лиц Польши и Украины", - сказал во время символической передачи памятника местной общине бывший вице-премьер Иван Васюник, который возглавляет Общественный комитет по чествованию памяти Блаженного Священномученика Емельяна Ковча. Этот комитет занимался проектом сооружения памятника от идеи до ее воплощения.

Изготовлением памятника занимались киевский скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко. На памятнике размещена надпись, где на польском, украинском языках и иврите цитируется фрагмент письма о. Ковча к семье, в котором священник попросил не прилагать никаких усилий, чтобы освободить его из концлагеря:

"Понимаю, что вы боретесь за мое освобождение. Прошу вас ничего не делать... Здесь мы все равны - поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Из всех присутствующих я здесь одинокий священник... Здесь я вижу Бога. Бога, единого для всех нас, независимо от наших религиозных различий. Возможно, наши церкви отличаются, но во всех них царствует тот же всемогущий Бог".

Емельян Ковч родился в 1884 году в прикарпатском селе, умер в марте 1944 года в Майданеке. В 1919-1921 годах он служил капелланом в Украинской Галицкой армии. С начала Второй мировой войны выступал против преследования людей разных национальностей, в том числе крестил и спасал евреев, посещал их в гетто и запретил своим прихожанам участвовать в антиеврейских действиях.

Ковча арестовали и подвергли заключению в январе 1943 года, затем отправили в концентрационный лагерь Майданек. Ковч умер от флегмоны ноги, приведшей к сердечной недостаточности.

27 июня 2001 года во Львове Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником вместе с другими мучениками греко-католической церкви.