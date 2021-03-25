Избрание меры пресечения участникам акции на Банковой перенесли

Заседание относительно Филимонова должно было состояться еще вчера.

Избрание мер пресечения членам ОО "Гонор" Сергею Филимонову и Алексею Белковскому за участие в субботней акции у Офиса президента перенесли на 30 марта, а главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному - на 26 марта.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая защищает интересы Филимонова и Белковского, а также - Ратушный в фейсбуке.

Ранее заседания относительно Филимонова и Белковского были назначены на 24 марта, а относительно Ратушного - на 25 марта. Однако поскольку 24 марта заседания по делам Филимонова и Белковского не начались вовремя, адвокаты подали ходатайство о переносе заседаний.

Полиция вручила подозрения этим трем мужчинам. Им инкриминируют хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК), а Белковского также подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК). Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов.

Адвокат Маси Найем заявляет, что Филимонова и Белковского подозревают в вооруженном хулиганстве безосновательно.

Ранее Ратушный отрицал, что на видео МВД об акции у Офиса президента он, и потребовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко извинений за распространение персональной информации.

Напомним, 20 марта возле Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека, которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, подозреваемого в хулиганстве во время митинга. Также правоохранители объявили подозрение общественному активисту Роману Ратушному.