В конкурсе на главу Налоговой примут участие девять человек

Среди них действующий глава Любченко и бывший заместитель министра финансов Шкураков.

В конкурсе на главу Налоговой примут участие девять человек
Фото: Lb.ua

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

В нем примут участие девять человек во главе с действующим руководителем службы Алексеем Любченко.

Также на вакансию подались:

  • бывший заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков,
  • заместители Любченко Наталья Рубан и Евгений Олейников,
  • бывший руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Евгений Бамбизов,
  • бывший руководитель Главного управления ДФС в г. Киеве Дмитрий Зенин,
  • бывший начальник киевского отделения Фонда государственного имущества Александр Кучеренко,
  • работник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера,
  • работник "Укртрансгаза", бывший помощник народного депутата Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.

Напомним, что конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.

В феврале 2021-го Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые пять должностей высшего корпуса государственной службы.

Документы от кандидатов принимались до 24 марта включительно. После проверки документов кандидаты будут приглашены к следующему этапу конкурсного отбора - тестированию (знание законодательства и тестирование на абстрактное мышление).

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