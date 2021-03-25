В конкурсе на главу Налоговой примут участие девять человек

Среди них действующий глава Любченко и бывший заместитель министра финансов Шкураков.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

В нем примут участие девять человек во главе с действующим руководителем службы Алексеем Любченко.

Также на вакансию подались:

бывший заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков ,

"Украинская финансовая жилищная компания" , заместители Любченко Наталья Рубан и Евгений Олейников ,

и , бывший руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Евгений Бамбизов ,

, бывший руководитель Главного управления ДФС в г. Киеве Дмитрий Зенин ,

, бывший начальник киевского отделения Фонда государственного имущества Александр Кучеренко ,

, работник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера ,

, работник "Укртрансгаза", бывший помощник народного депутата Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.

Напомним, что конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.

В феврале 2021-го Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые пять должностей высшего корпуса государственной службы.

Документы от кандидатов принимались до 24 марта включительно. После проверки документов кандидаты будут приглашены к следующему этапу конкурсного отбора - тестированию (знание законодательства и тестирование на абстрактное мышление).