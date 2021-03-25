Елизавета II в 10-й раз стала прабабушкой

Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой. Зара и Майкл Тиндолл снова стали родителями. Супруги, которые воспитывают двух дочерей, были рады появлению на свет их первого сына.

Внучка Елизаветы II родила третьего ребенка дома в ванной

В 2021 году в королевской семье Великобритании произошел настоящий бэби-бум. После того как мамами стали принцесса Евгения и сестра герцогини Кембриджской, ребенка родила Зара Тиндолл. 39-летняя внучка королевы Англии стала мамочкой здорового сыночка весом 3,8 килограмм в воскресенье, 21 марта.

Мальчик родился на полу в ванной:

«Забежали в тренажерный зал, схватили коврик, залетели в ванную, положили коврик на пол, постелили полотенца и «тужься-тужься-тужься», - рассказал в интервью Майк Тиндолл.

10-го правнука Ее Величества назвали Лукас Филипп Тиндолл в честь прадедушки, герцога Эдинбургского, которому совсем скоро исполнится 100 лет.

«Королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости и с нетерпением ждут встречи со своим 10-м правнуком, когда позволят обстоятельства», - говорится в официальном заявлении дворца.

Внучка Елизаветы II родила третьего ребенка дома в ванной

Уже длительное время монарх со своим мужем изолируются от общества, опасаясь за свою жизнь из-за пандемии. Известно, что Елизавета II и принц Филипп уже получили прививку от коронавируса.

По информации издания People, двоюродный брат Зары, принц Гарри, и его супруга Меган Маркл в частном порядке поздравили новоиспеченных родителей с пополнением. Сами экс-герцог и герцогиня Сассекские тоже вскоре ждут рождения своей первой дочери.

Напомним, принцесса Евгения отказалась от королевского титула для своего сына и показала фото с новорожденным сыном.


Анастасия Березовская, Тудей

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