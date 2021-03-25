Януковичу отказали в апелляции на заочный арест по делу об узурпации власти

Дело касается изменения Конституции в 2010 году.

Януковичу отказали в апелляции на заочный арест по делу об узурпации власти
Фото: 1fin.biz

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича на избрание меры пресечения в виде заочного ареста.

Решение объявили судьи Киевского апелляционного суда на заседании в четверг.

"Постановление следственного судьи Печерского райсуда. Киева от 4 мая 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования и избрана мера пресечения в отношении подозреваемого в уголовном производстве Януковича Виктора Федоровича, оставить без изменений. Представленную апелляционную жалобу защитником оставить без удовлетворения", - зачитал решение председательствующий судья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, что в мае 2020 года Печерский районный суд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде ареста в деле об узурпации власти.

Дело касается возвращения в 2010 году Конституции в редакции 1996 года, давшей президенту больше полномочий.

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины", который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления. Осенью 2010 года Конституционный Суд признал этот закон нелегитимным и вернул в действие Конституцию 1996 года.

После побега Януковича из Украины в 2014 году Верховная Рада возобновила действие Конституции в редакции 2004 года.

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