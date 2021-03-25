Свастику на стену Офиса президента нанесли после объявления о завершении митинга, - Ozon

Свастика на стене Офиса президента была нарисована уже после объявления о завершении акции в поддержку Сергея Стерненко.

Нацистская символика, подпадающая под запрет в Украине, на момент официального проведения митинга зафиксирована не была. Организаторы объявили о завершении акции в 20:49, и в 21:00 на мониторах у стены свастики не было видно. Об этом говорится в отчете наблюдателей общественной организации Ozon.

"Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ", - говорится в нем.

Фото: Озон

Фото: Озон

Наблюдатели также воссоздали ход событий во время протеста. Примерно с 18:45 до 19 часов к ОПУ начали подходить участники собрания. Еще до того они оклеивали листами с лозунгами и стикерами здания на прилегающих территориях. Общее количество митингующих, по оценке наблюдателей, составило 700-900 человек.

В 19:11 к Офису президента приехала машина. Правоохранители не проводили поверхнностный осмотр митингующих и не препятствовали им в доступе к зданию. Впрочем, известно об одном коротком конфликте между группой участников и полицией, но он быстро завершился, и все желающие смогли подойти к ОПУ.

"Примерно в 19.41 группа участников собрания (около 30 человек) зажгла файеры у входа в ОП. Часть из них также начали бросать файеры и петарды в здание Офиса президента, в окна и военнослужащих Нацгвардии, представителей полиции, в частности, полиция диалога стояла лицом к протестующим у входной двери в здание (около 40 человек). Стоит отметить, что сразу после этого группа Нацгвардии и полиции отошла в сторону основного входа в здание", - отметили наблюдатели.

Примерно в 19.48 эта группа людей начала красить вход в Офис Президента. В 19:54 некоторые из участников собрания подожгли табличку при входе с надписью "Офис Президента Украины". Их действиям не препятствовали.

После этого около 50 человек оттеснили колонну правоохранителей и бросали в них использованные и неиспользованные петарды. В 20:04 военные Нацгвардии собрались на лестнице к ОПУ со стороны Лютеранской улицы, но в ход событий не вмешивались.

"В это время группа людей, упомянутых выше, продолжали бросать файеры и петарды, а также разрисовывать надписями здание. Примерно в 20.06 было разбито стекло двери здания Офиса Президента, файером задело верхние этажи здания. Наблюдатели зафиксировали возгорание огня около входа в здание, который оперативно потушили спасатели ГСЧС. В части помещений, куда через окна попали файеры/петарды, происходило задымление. Около 20.16 наблюдатели зафиксировали, что военнослужащим НГУ на лестнице раздали резиновые дубинки. Однако, в 20.26 Нацгвардия отходит с лестницы к театру Франко", - добавили в ОО .

Около 20:28 участники собрания использовали пиротехнику и запустили фейерверк. В 20.49 из автомобиля сообщили о завершении собрания, участники и участницы начали расходиться.

Действия полиции наблюдатели охарактеризовали как стратегию минимального вмешательства. "Однако, руководящие принципы по свободе мирных собраний также отмечают, что наличие у полиции (или других правоохранительных органов) полномочий, предусматривающих возможность вмешательства или возможность применения силы, не означает, что такие полномочия следует использовать всегда. Слишком упорное поддержание порядка, скорее всего, нанесет значительный ущерб отношениям между полицией и обществом", - добавили в Ozon.

Также в ОО осветили и задержание участника акции Влада Сорда, который, вероятно, бил стекла в дверях ОПУ. Он был задержан на месте акции и доставлен в Печерское управление полиции.

"По информации в сообщении, не удалось идентифицировать правоохранителей, которые осуществляли задержание, а также ему было отказано в доступе к адвокату, с условием предоставления бесплатного. По сообщению в Твиттере, в поддержку задержанного около 23:20 часть участников акции перекрыли выезд около УП. Имеющиеся видеозаписи не позволяют полностью реконструировать события. Имеются только материалы, которые позволяют увидеть, что группа правоохранителей подбегает к этой группе и начинает применять силу. В частности, на видеозаписи с места событий зафиксировано, как один из полицейских производит удар ногой в лежащего человека", - добавили в отчете .

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в планы митингующих не входило.