Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в Украину

В четверг, 25 марта, первая партия из заказанных Украиной 1 млн 915 тыс. вакцин против COVID-19 CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech, отправилась в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.

"Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с. г. зарегистрирована Министерством здравоохранения Украины, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР , Бразилии , Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах", - говорится в сообщении.

Фото: china.mfa.gov.ua

Ранее китайскую вакцину Sinovac планировали поставить до 15 марта. Объем первой партии должен был составить 700 тысяч доз.

Сегодня глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что поставщик китайской вакцины - компания "Лекхим" пообещала привезти в Украину 200 тысяч доз. После того, как ее привезут, согласно законодательству, должен еще быть лабораторный контроль.

30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Предварительная эффективность этого препарата, согласно сайту Минздрава "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украина прописала требование не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Бразилии - чуть больше 50%, в Турции - 83,5%.

В ГП "Медзакупки" утверждают, что до сих пор ждут документов с подтверждением эффективности препарата.

Напомним, что в конце февраля Украина получила первую и пока единственную вакцину от коронавируса AstraZeneca/CoviShield в объеме 500 тысяч доз. По состоянию на 25 марта из этой партии осталось где-то 340 тысяч доз.