Степанов пообещал не увольнять медиков за отказ от вакцинации

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста после визита в один из столичных пунктов вакцинации.

"Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", - цитирует министра пресс-центр Минздрава.

В то же время инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться, Степанов назвал абсурдом.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Напомним, с 22 марта прививки от коронавируса стали делать семейным врачам.