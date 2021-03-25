Иван Козленко не будет подаваться на должность директора Довженко-Центра

Пятилетний контракт Козленко завершился в начале марта.

Иван Козленко не будет подаваться на должность директора Довженко-Центра
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017

Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко не будет подаваться на конкурс после завершения своей каденции.

О своем решении он сообщил коллективу на общем собрании 9 марта, рассказал Козленко в интервью LB.ua.

"Основной мой аргумент - учитывая политические и другие процессы, происходившие вокруг Центра за последний год, мое присутствие на этом посту может скорее навредить институту, чем помочь. Этот беспрецедентный год вызовов, обысков и уголовных дел подталкивает к выводу о месте, которое наша организация занимает в сегодняшней архитектуре отечественной культурной сферы", - объясняет он.

В прошлом году Довженко-Центр объявил о неплатежеспособности, а Козленко подал в отставку. С начала 2020 года и до мая им не поступали средства из государственного бюджета, а зарплаты сотрудникам в размере 2/3 от оклада организация платила самостоятельно. В заявлении, опубликованном в конце мая, отмечается, что 70% доходов Центра Довженко - от аренды для проведения культурных событий, и из-за введения карантина - также прекратились.

Впоследствии министр культуры Александр Ткаченко объявил, что ситуация решена, а Козленко остался в должности.

В марте 2021 года у Ивана Козленко заканчивается контракт: конкурс на свою должность он повторно выиграл в 2016 году. До этого год он также возглавлял институт, а до того - был заместителем директора Центра. Работать в институте он начал в 2011 году.

За это время в Центре Довженко состоялись сотни событий, связанных с архивным и современным украинским и мировым кино, открылся Музей кино, Сцена 6, состоялся ремонт, и организация приобрела современный вид.

"Важный момент последнего полугодия - разочарование в механизмах влияния гражданского общества. Власти много раз продемонстрировали незаинтересованность в его уме и экспертизе. Это деморализует", - добавляет Козленко.

Коллектив Довженко-Центра написал письмо Премьер-министру, Министру культуры и в Офис президента с просьбой продлить каденцию Ивана Козленко до конца года, провести конкурс без нарушений и не допустить перевода Центра под управление Госкино. "Мы пока не получили никакого ответа. Единственный сдвиг с тех пор - Козленко назначили исполняющим обязанности до объявления результатов конкурса", - говорится на фейсбук-странице Центра.

Кто подастся на конкурс, объявленный Министерством культуры и информационной политики, пока не известно. Сейчас известны 3 из 9 членов конкурсной комиссии, делегированных общественными объединениями и коллективом Центра: это Юлия Синькевич, Денис Иванов, Сергей Зленко и Ирина Подоляк, Филипп Ильенко, Мария Задорожная.

Напомним, 24 марта состоялся второй тур выборов исполнительного директора Украинского культурного фонда. Наблюдательный совет заслушал выступления 8 кандидатов и принял решение об объявлении нового конкурса.

В этом году конкурсы на должности директоров должны состояться в Украинском институте, Художественном Арсенале и Национальном художественном музее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по УкраинеКурт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Наблюдательный совет УКФ ни выбрал исполнительного директораНаблюдательный совет УКФ ни выбрал исполнительного директора
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
Федив отозвала документы с конкурса на должность директора Украинского культурного фондаФедив отозвала документы с конкурса на должность директора Украинского культурного фонда
Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по УкраинеКурт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине
На празднование иудейского нового года в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидовНа празднование иудейского нового года в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов
Мендель не будет вести программу на телеканале "Дом"Мендель не будет вести программу на телеканале "Дом"
Коллектив Довженко-Центра заявил об угрозе разрушения институцииКоллектив Довженко-Центра заявил об угрозе разрушения институции
Партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срокПартия будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок
На должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендуют 13 человекНа должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендуют 13 человек
Экс-спикер Рады Литвин претендует на должность ректора КНУ им. ШевченкоЭкс-спикер Рады Литвин претендует на должность ректора КНУ им. Шевченко
Последние новости
Подгружаем последние новости