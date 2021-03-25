Иван Козленко не будет подаваться на должность директора Довженко-Центра

Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко не будет подаваться на конкурс после завершения своей каденции.

О своем решении он сообщил коллективу на общем собрании 9 марта, рассказал Козленко в интервью LB.ua.

"Основной мой аргумент - учитывая политические и другие процессы, происходившие вокруг Центра за последний год, мое присутствие на этом посту может скорее навредить институту, чем помочь. Этот беспрецедентный год вызовов, обысков и уголовных дел подталкивает к выводу о месте, которое наша организация занимает в сегодняшней архитектуре отечественной культурной сферы", - объясняет он.

В прошлом году Довженко-Центр объявил о неплатежеспособности, а Козленко подал в отставку. С начала 2020 года и до мая им не поступали средства из государственного бюджета, а зарплаты сотрудникам в размере 2/3 от оклада организация платила самостоятельно. В заявлении, опубликованном в конце мая, отмечается, что 70% доходов Центра Довженко - от аренды для проведения культурных событий, и из-за введения карантина - также прекратились.

Впоследствии министр культуры Александр Ткаченко объявил, что ситуация решена, а Козленко остался в должности.

В марте 2021 года у Ивана Козленко заканчивается контракт: конкурс на свою должность он повторно выиграл в 2016 году. До этого год он также возглавлял институт, а до того - был заместителем директора Центра. Работать в институте он начал в 2011 году.

За это время в Центре Довженко состоялись сотни событий, связанных с архивным и современным украинским и мировым кино, открылся Музей кино, Сцена 6, состоялся ремонт, и организация приобрела современный вид.

"Важный момент последнего полугодия - разочарование в механизмах влияния гражданского общества. Власти много раз продемонстрировали незаинтересованность в его уме и экспертизе. Это деморализует", - добавляет Козленко.

Коллектив Довженко-Центра написал письмо Премьер-министру, Министру культуры и в Офис президента с просьбой продлить каденцию Ивана Козленко до конца года, провести конкурс без нарушений и не допустить перевода Центра под управление Госкино. "Мы пока не получили никакого ответа. Единственный сдвиг с тех пор - Козленко назначили исполняющим обязанности до объявления результатов конкурса", - говорится на фейсбук-странице Центра.

Кто подастся на конкурс, объявленный Министерством культуры и информационной политики, пока не известно. Сейчас известны 3 из 9 членов конкурсной комиссии, делегированных общественными объединениями и коллективом Центра: это Юлия Синькевич, Денис Иванов, Сергей Зленко и Ирина Подоляк, Филипп Ильенко, Мария Задорожная.

Напомним, 24 марта состоялся второй тур выборов исполнительного директора Украинского культурного фонда. Наблюдательный совет заслушал выступления 8 кандидатов и принял решение об объявлении нового конкурса.

В этом году конкурсы на должности директоров должны состояться в Украинском институте, Художественном Арсенале и Национальном художественном музее.