На Харьковщине восстановленный ОПЗЖ "камень дружбы" с РоSSией не простоял и суток

Вечером в среду общественная организация Фрайкор в своем телеграм-канале опубликовала видео и фото разбитого знака.

Представители ОПЗЖ на выезде из Харькова восстановили памятный знак "дружбы украинского и роSSийского народов", установленный в память о Переяславской Раде 1654 года.

Об этом в своем Facebook сообщил глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик.

"Сегодня в Харькове был восстановлен памятный знак дружбы украинского и роSSийского народов. Он был установлен в память о Переяславской Раде 1654 года, но был разрушен вандалами. Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - написал Лесик.

Установленный знак не простоял и суток. Вечером в среду общественная организация Фрайкор в своем телеграм-канале опубликовала видео и фото разбитого знака.