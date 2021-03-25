На Харьковщине восстановленный ОПЗЖ "камень дружбы" с РоSSией не простоял и суток
Вечером в среду общественная организация Фрайкор в своем телеграм-канале опубликовала видео и фото разбитого знака.
Представители ОПЗЖ на выезде из Харькова восстановили памятный знак "дружбы украинского и роSSийского народов", установленный в память о Переяславской Раде 1654 года.
Об этом в своем Facebook сообщил глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик.
"Сегодня в Харькове был восстановлен памятный знак дружбы украинского и роSSийского народов. Он был установлен в память о Переяславской Раде 1654 года, но был разрушен вандалами. Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - написал Лесик.
Установленный знак не простоял и суток. Вечером в среду общественная организация Фрайкор в своем телеграм-канале опубликовала видео и фото разбитого знака.
"Фрайкор против дружбы с РФ", - написано под видео.