Первый президент Украины Леонид Кравчук вакцинировался от ковида

Фото: Офис президента

Первый президент Украины Леонид Кравчук вакцинировался от коронавирусной болезни, пишет "Укринформ" со ссылкой на видео Офиса президента.

Ему сделали инъекцию вакцины AstraZeneca / CoviShield.

Кравчук получил право на вакцину по возрасту. С 22 марта пришла очередь вакцинации граждан Украины старше 80 лет, а Кравчуку в январе 2021-го исполнилось 87 лет.

82-летний второй президент Леонид Кучма также получил право на вакцину, но пока о его прививке не сообщалось.

Напомним, что с июля 2020 года Леонид Кравчук на общественных началах представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Он был президентом в 1991-1994 годах.