Главный санврач Ляшко, который заразился коронавирусом после прививки, переболел в легкой форме

Вторую дозу вакцины чиновник получит только через шесть месяцев.

Главный санврач Ляшко, который заразился коронавирусом после прививки, переболел в легкой форме
Фото: Укрінформ

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который заразился коронавирусом через две недели после прививки, переболел в легкой форме.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений", - сообщил Ляшко в фейсбуке.

Он находился на больничном 10 дней.

"В соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при Covid-19 находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов, без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", - написал Ляшко.

Он подчеркнул, что заразиться после прививки возможно, но болезнь будет протекать легче.

Ляшко также сообщил, что вторую дозу вакцины получит через шесть месяцев

"В соответствии с рекомендациями специалистов НТГЭИ [Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики] мы увеличили срок ввода второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneca/Covishield в соответствии с инструкцией производителя. В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев", - написал санврач.

Напомним, главный санврач Ляшко 2 марта вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield разработки AstraZeneca индийского производства. Процесс вакцинации транслировался в эфире.

15 марта он сообщил о том, что заразился коронавирусом, несмотря на полученную прививку.

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