Вирджиния стала первым южным штатом США, который отменил смертную казнь

Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.

Вирджиния стала первым южным штатом США , где отменили смертную казнь. Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.

Губернатор Ральф Нортэм подписал соответствующий закон, согласно которому людей в Вирджинии больше не будут казнить за преступления, передает BBC.

Губернатор заявил, что отмена смертной казни остановит "машину смерти" с историей расового неравенства.

Смертная казнь в США до сих пор разрешена в 27 штатах, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

В Вирджинии казнили больше людей, чем в любом другом штате, кроме Техаса, с тех пор, как в 1976 году Верховный суд оставил смертную казнь в силе. С тех пор подавляющее большинство казней произошло в южных штатах США , которые ранее входили в Конфедерацию рабовладельцев.