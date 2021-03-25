Вирджиния стала первым южным штатом США, который отменил смертную казнь

Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.

Вирджиния стала первым южным штатом США, который отменил смертную казнь
Фото: http://kp.ua

Вирджиния стала первым южным штатом США, где отменили смертную казнь. Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.

Губернатор Ральф Нортэм подписал соответствующий закон, согласно которому людей в Вирджинии больше не будут казнить за преступления, передает BBC.

Губернатор заявил, что отмена смертной казни остановит "машину смерти" с историей расового неравенства.

Смертная казнь в США до сих пор разрешена в 27 штатах, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

В Вирджинии казнили больше людей, чем в любом другом штате, кроме Техаса, с тех пор, как в 1976 году Верховный суд оставил смертную казнь в силе. С тех пор подавляющее большинство казней произошло в южных штатах США, которые ранее входили в Конфедерацию рабовладельцев.

Губернатор Ральф Нортэм заявил, что 296 из 377 приговоренных к смертной казни и казненных в США в 20 веке, были с темным цветом кожи. Последние приговоренные к смертной казни в Вирджинии - афроамериканцы. Им изменят приговор на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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