Расследователь Bellingcat Христо Грозев поместил украинские спецслужбы в мировой ТОП-7

В списке от Грозева Украина расположена выше РоSSии.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев поместил украинские спецслужбы в мировой ТОП-7
Фото: European Press Prize

Болгарский журналист Христо Грозев из организации расследователей Bellingcat, занимающейся изучением и информационной борьбой с роSSийскими спецслужбами, назвал свой ТОП-7 спецслужб мира.

В своем рейтинге он поставил Украину выше РоSSии, сообщает LIGA.net.

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше роSSийских - частично из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", - пояснил он.

Gave an interview to Ukraine's @LIGAnet where I was asked to rank, subjectively, the top 5 intel agencies. Using a particular set of criteria, I ranked Ukraine's intel services over Russia's - partly because of recent daring extraction ops, like the Tsemakh and Wagnerian ops.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 24, 2021

В списке от Грозева на первом месте спецслужбы Израиля, далее - Китая и Нидерландов. На четвертом месте Великобритания, далее - США, Украина и РоSSия.

Расследователь Bellingcat уточнил, что, как и ранее, не комментирует расследование так называемого Вагнергейта.

"А слухи, распространяемые сегодня в Украине о том, что мы "получили наводку от западной разведки о саботаже", - просто дикие и безответственные выдумки", - резюмировал он.

Как сообщали, Грозев прибыл в Украину 11 марта. Тогда журналист отметил, что не имеет комментариев по расследованию, поскольку оно еще продолжается.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что группа Bellingcat расследует срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов роSSийской ЧВК "Вагнер", принимавших участие в боевых действиях на Донбассе и воевавших против ВСУ. Первая часть расследования должна быть опубликована уже в этом месяце.

29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку и ряду чиновников ОП, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, - это спецоперация роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

3 марта 2021 года и.о. директора ГБР заверил, что расследования срыва операции по "вагнеровцам" продолжается.

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