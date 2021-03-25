Более 70% украинцы уверены, что ковид создали искусственно, - соцопрос "Рейтинга"

Среди них 40 думает, что его создали для уменьшения количества населения.

Согласно соцопросу группы "Рейтинг", 71% украинцев уверены в том, что коронавирус является искусственно созданным. В природное происхождение ковида верят 19%.

Среди тех, кто считает вирус искусственным, относительное большинство верит в создание в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие - 27%, с целью уменьшения численности населения - 40%. Еще 17% верят в то, что он создан с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми. Такие результаты опроса обнародованы на сайте "Рейтинга".

Фото: Рейтинг

"За последний месяц наблюдается небольшой рост индекса эмоционального напряжения среди опрошенных. Так, в марте тех, кто оценил свое эмоциональное состояние как напряженное, было 26% (в феврале - 23%). Как спокойное оценили свое состояние 43%, среднее - 30%. Высокий уровень эмоционального напряжения наблюдается среди старших опрошенных женщин и особенно среди тех, кто тяжело переболел COVID-2019. За все время исследований (с марта 2020-го по март 2021-го), самые высокие значения эмоционального напряжения фиксировались в ноябре прошлого года", - отметили в опросе.

"Рейтинг" утверждает, что по уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну. 37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% - супер лояльны, 11% - лояльны). 41% - являются критиками вакцинации (31% - супер критики, 10% - критики). Остальные - так называемые нейтралы.

Относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18-49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционной платформы - За жизнь". При этом наиболее лояльны к вакцинации сторонники Европейской солидарности, партии Гройсмана и "Голоса". Чаще критически относятся к вакцинации те, кто не боятся заболеть коронавирус, говорят, что болели COVID-19, но тест не делали, считают, что вакцина это больше о заработке, чем о защите людей, и верят, что большинство вакцин опасны.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021 года.

Напомним, что специалисты Всемирной организации здравоохранения склоняются к тому, что происхождение коронавируса связано с торговлей животными в Китае.

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