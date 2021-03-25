Тимошенко настаивает на рассмотрении законопроекта "Батькивщины" о помощи предпринимателям

Он внесен в Раду, по словам депутата, еще в прошлом году.

Тимошенко настаивает на рассмотрении законопроекта "Батькивщины" о помощи предпринимателям
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что ее партия еще в сентябре прошлого года разработала законопроект №4008, предлагающий действенную программу помощи малым и средним предпринимателям, однако его не рассматривают в парламенте. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, над разработкой указанного законопроекта работали 20 высокопрофессиональных отечественных экономистов, которые подробно выписали алгоритм экстренной помощи предпринимателям.

«Мы с сентября прошлого года не можем добиться его принятия. Суть этого документа заключается в коренном изменении системы кредитования. Так, как это делают все страны мира, - кредитовать под несколько процентов. Есть общее правило: кредитовать бизнес можно на уровне инфляции. А когда начался ковид, инфляция была почти нулевая. Это значит - вообще нулевая ставка. Также мы предусмотрели защиту бизнеса от закрытия. То есть предлагаются компенсации, содействие. Подробно расписано, что и как делать, где брать средства. Это фундаментальная поддержка бизнеса», - пояснила Юлия Тимошенко.

По словам лидера «Батькивщины», законопроект №4008 не выносится на рассмотрение в парламент.

«Наш законопроект - это спасение экономики на период ковида. Его надо принимать немедленно, а 8 тысяч гривен, которые планирует раздать Правительство, – это надругательство над людьми и свидетельство беспомощности и непрофессионализма власти», - убеждена Юлия Тимошенко.

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