Степанов подтвердил остановку поставок CoviShield и назвал объем первой партии CoronaVac

Украина не будет отказываться от китайской вакцины.

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Индия приостановила экспортные поставки вакцины AstraZeneca/CoviShield, а также назвал объем первой партии китайской вакцины Sinovac/CoronaVac.

Об этом он сказал в беседе с журналистами в четверг, пишет "Укринформ".

"Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами по отгрузке законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 миллиона доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин", - сказал Степанов.

При этом он частично подтвердил вчерашнее заявление народного депутата Михаила Радуцкого, сказав, что со стороны индийского правительства действительно есть непонимание дискуссии, начавшейся в Украине относительно вакцины, произведенной Serum Institute of India.

Степанов также сообщил, что поставщик китайской вакцины компания "Лекхим" пообещала привезти в Украину 200 тысяч доз.

"Мы ожидаем, по той информации, которую сообщил «Лекхим», что первая партия будет 200 тыс. доз. Затем привозят остальные. После того, как привезут, согласно нашему законодательству, должен еще быть лабораторный контроль. Проводит его Гослекслужба вместе с ГЭЦ [ государственный экспертный центр МЗ]. Думаю, очень быстро его проведем, до 10 дней", - заявил Степанов.

Министр также сообщил, что документы по эффективности вакцины были рассмотрены Национальной технической группой экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) относительно клинических испытаний этой вакцины в разных странах. По словам Степанова, группа рекомендовала эту вакцину к использованию.

Напомним, что в конце февраля Украина получила первую и пока единственную вакцину от коронавируса AstraZeneca/CoviShield в объеме 500 тысяч доз. По состоянию на 25 марта из этой партии осталось где-то 340 тысяч доз.