СБУ пришла с обыском в офисы "Украинского выбора" Медведчука в деле о содействии оккупации Крыма

Участники ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти.

Служба безопасности Украины устроила обыски в офисах ОО "Украинский выбор", связанной с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Представители организации обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе, сообщили в пресс-службе СБУ . "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что следственные действия проходят в офисах в Киеве и Днепре.

"Установлено, что участники ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма»", - отметили в Службе безопасности.

Кроме того, участники незаконных вооруженных формирований незаконно преследовали украинских активистов и захватывали административные здания органов власти Украины.

"Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины. Только в 2017 году прекращение деятельности организаций «Украинского выбора» в Крыму было оформлено согласно действующему украинскому законодательству. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о формировании воображаемой непричастности руководства ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор - право народа» к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым", - добавили в СБУ .

Правоохранители утверждают, что получили неопровержимые доказательства того, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ . По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи Службы безопасности Украины проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена).

"Украинский выбор" был основан в апреле 2012 года Виктором Медведчуком. Организация декларировала отказ от вступления в ЕС и усиление связей с Россией . В 2014 году депутаты Закарпатского облсовета запретили деятельность этой организации на территории области.