Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун
Спикер надеется, что первые области скоро "начнут выходить из красного".
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун.
"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун... Вводить во всем государстве полный карантин на сегодня нецелесообразно", - сказал Разумков в четверг в эфире "Украинского радио".
Он считает, что адаптивный карантин с региональными «красными» зонами был достаточно эффективным, и скоро первые области "начнут выходить из красного и возвращаться к более нормальной, более привычной жизни".
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина накануне рассказал, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется "закрыть всю страну".
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по ковиду.
Он сказал, что всеукраинский локдаун будет зависеть от поведения людей.
Напомним, что сейчас локдаун действует в восьми областях Украины и в Киеве.