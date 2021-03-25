Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун.

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун... Вводить во всем государстве полный карантин на сегодня нецелесообразно", - сказал Разумков в четверг в эфире "Украинского радио".

Он считает, что адаптивный карантин с региональными «красными» зонами был достаточно эффективным, и скоро первые области "начнут выходить из красного и возвращаться к более нормальной, более привычной жизни".

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина накануне рассказал, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется "закрыть всю страну".

По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по ковиду.

Он сказал, что всеукраинский локдаун будет зависеть от поведения людей.