Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун

Спикер надеется, что первые области скоро "начнут выходить из красного".

Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун
Фото: Українське радіо

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун.

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун... Вводить во всем государстве полный карантин на сегодня нецелесообразно", - сказал Разумков в четверг в эфире "Украинского радио".

Он считает, что адаптивный карантин с региональными «красными» зонами был достаточно эффективным, и скоро первые области "начнут выходить из красного и возвращаться к более нормальной, более привычной жизни".

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC News Украина накануне рассказал, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется "закрыть всю страну".

По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по ковиду.

Он сказал, что всеукраинский локдаун будет зависеть от поведения людей.

Напомним, что сейчас локдаун действует в восьми областях Украины и в Киеве.

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