НБУ раскритиковал законопроект "Слуги народа" о валютных кредитах

Национальный банк раскритиковал законопроект №4475 об обязательной реструктуризации кредитов в иностранной валюте. Верховная Рада на прошлой неделе приняла его в первом чтении.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"Реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях. Механизм для проведения такой реструктуризации уже существует", - заявили в Нацбанке.

Регулятор напомнил, что до 2024 года ипотечные кредиты в иностранной валюте могут быть реструктуризированы по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или по соглашению на законодательно определенных условиях.

Кроме того, банки могут предложить валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации.

Законопроект также предлагает продлить на три года мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, заканчивающийся 21 апреля 2021 года.

"Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроектом №4475, снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов. К тому же это нивелирует эффективность государственных программ по стимулированию развития ипотеки", - говорится в заявлении НБУ.

Напомним, что введение моратория в 2014 году было связано с тем, что большинство валютных кредитов брали, когда доллар еще стоил 5,05 грн. С тех пор гривна дважды сильно девальвировала, и остаток долга заемщиков фактически подорожал вдвое, многие из них больше не в состоянии полноценно обслуживать кредиты.

Валютные кредиты в Украине запрещены с июня 2009 года.