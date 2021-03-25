Саакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и Шевченко

По словам главы исполкома Национального совета реформ, эта ЧВК открыто работала в Польше.

Саакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и Шевченко
Фото: пресслужба НАБУ

Частная военная компания, организаторами которой якобы являются экс-нардеп Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко, действовала уже в течение нескольких лет и в основном на территории Польши.

Она открыто тренировала людей, заявил в Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

"Почему поляки не считали ее какой-то нелегальной организацией? Это обычная международная практика, и никакого секрета здесь нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ" , - считает он.

Саакашвили заявил, что "руководство НАБУ защищено от коррупции, а все другие правоохранительные органы глубоко коррумпированы".

"Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде", - высказался он.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении нелегальной частной военной компании, организаторами которой назвали Семенченко и Шевченко. По данным СБУ, "деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".

Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РоSSийской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

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