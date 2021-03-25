В штабе Навального отказались исправить карту с «роSSийским» Крымом, - Чубаров

"Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова?"

В штабе Навального отказались исправить карту с «роSSийским» Крымом, - Чубаров
Фото: Макс Требухов

Руководитель сети региональных штабов роSSийского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте "Свободу Навальному", где оккупированный Крым обозначен как часть РоSSии.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"У меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, во время которого я объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления", - написал Чубаров в фейсбуке.

Он отметил, что не хочет "транслировать аргументы", которыми Волков объяснил свой отказ.

"Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова?" - добавил Чубаров.

Напомним, осенью 2014 года Навальный в ответ на вопрос о статусе Крыма риторически спросил: Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?". Он признал, что РоSSия нарушила международное право, оккупировав украинский полуостров, но заявил, что Крым "де-факто роSSийский".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины".

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