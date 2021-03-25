Верховная Рада назначила на вторник два внеочередных заседания

На одном будут рассматривать постановление о событиях на Банковой, на втором - ряд законопроектов, например, об усилении ответственности за нарушение порядка самоизоляции.

Верховная Рада назначила на вторник два внеочередных заседания
Фото: oporaua.org

Верховная Рада в следующий вторник, 30 марта, проведет два внеочередных заседания. Первое должно начаться между 10 и 12:00 - точное время определит спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом в Telegram сообщил главный консультант Аппарата Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов.

Первое заседание, инициированное более 150 народными депутатами, будет касаться проектов постановления об осуждении событий на Банковой и отчетов СБУ, Нацполиции, ГБР по этому поводу.

Также должны рассмотреть вопрос прекращения депутатских полномочий Игоря Колыхаева (который стал мэром Херсона) и Александра Скичко (глава Черкасской ОГА).

Третий вопрос - назначение выборов мэра Харькова на 31 октября и выборов Шегинивского сельского головы.

На внеочередном заседании, которое будет инициировать президент, должны рассмотреть проекты законов:

  • о восстановлении большой приватизации (4543, 2-е чт.) и о перечне объектов, не подлежащих приватизации (4020, 1-е чт.)
  • о легализации (амнистии) капиталов (5153-5155, 1-е чт.)
  • о новом порядке получения научных степеней (4667-1, 2-е чт.)
  • о совершенствовании порядка получения пакета малыша (5064, 1-е чт.)
  • об усилении ответственности за нарушение порядка самоизоляции (4540, 1-е чт.)
  • об усилении ответственности за нарушение противопожарной безопасности (3931 и 4157, 2-е чт.).

"Если будет согласие всех фракций/групп, сможем рассмотреть в первом чтении Президентский законопроект №5300 о помощи ФЛП и работникам при усилении карантина - от государства 8 тыс и возможность выделения дополнительной помощи от местных властей", - добавил Фролов.

Напомним, что Верховная Рада не имеет плановых очередных заседаний до 13 апреля ввиду усиления карантинных ограничений в Киеве. После событий на митинге под Офисом президента народные депутаты "Слуги народа" решили инициировать внеочередное заседание, но сделать это раньше четверга не было возможности из-за командировки спикера Рады.

Вчера источники LB.ua в парламенте сообщили, что Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения президентского законопроекта о карантинных выплатах в следующий вторник.

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