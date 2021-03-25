Народному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грн

По данным СМИ, речь идет о народном депутате группы "За будущее" Викторе Мьялике.

Народному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грн
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

За уклонение от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен объявлено о подозрении народному депутату Украины. Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, подозреваемый в 2012 году начал хозяйственную деятельность по строительству многоквартирных жилых домов в Киевской области.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - написала Венедиктова в Facebook.

Следствие установило, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов. После завершения возведения домов он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по поручению лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

"Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - сообщила генпрокурор.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате группы "За будущее" Викторе Мьялике (1979 г. р.). Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мьялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области.

В своей декларации о доходах за 2019 год Мьялик указал, что является собственником огромного количества недвижимости, среди которой - 158 квартир разной площади (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область). Также нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520 так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

При этом от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду Мьялик за год получил несколько миллионов. Жена нардепа также получает немалый доход от сдачи недвижимости в аренду.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Курт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по УкраинеКурт Волкер спрогнозировал, какой будет политика Байдена по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Еще одному активисту объявили подозрение из-за акции под Офисом президентаЕще одному активисту объявили подозрение из-за акции под Офисом президента
Экс-премьеру Азарову объявили подозрение в государственной изменеЭкс-премьеру Азарову объявили подозрение в государственной измене
Организатору акции в поддержку Стерненко возле ОП Филимонову вручили подозрение (обновлено)Организатору акции в поддержку Стерненко возле ОП Филимонову вручили подозрение (обновлено)
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милицииЗеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции
В Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаунВ Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаун
Sea Breeze-2021: привлекут более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2Sea Breeze-2021: привлекут более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2
Кабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУКабмин объявил конкурсы на руководителей Налоговой, Аудиторской службы и НСЗУ
Бывшему майору ВСУ объявили подозрение в халатности по делу о гибели трех саперов в БалаклееБывшему майору ВСУ объявили подозрение в халатности по делу о гибели трех саперов в Балаклее
Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой. Оклад — 29,4 тысячКабмин объявил конкурс на главу Налоговой. Оклад — 29,4 тысяч
В 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследованиеВ 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости