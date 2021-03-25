Народному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грн

За уклонение от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен объявлено о подозрении народному депутату Украины. Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, подозреваемый в 2012 году начал хозяйственную деятельность по строительству многоквартирных жилых домов в Киевской области.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - написала Венедиктова в Facebook.

Следствие установило, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов. После завершения возведения домов он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по поручению лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

"Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - сообщила генпрокурор.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате группы "За будущее" Викторе Мьялике (1979 г. р.). Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мьялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области.

В своей декларации о доходах за 2019 год Мьялик указал, что является собственником огромного количества недвижимости, среди которой - 158 квартир разной площади (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область). Также нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520 так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

При этом от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду Мьялик за год получил несколько миллионов. Жена нардепа также получает немалый доход от сдачи недвижимости в аренду.