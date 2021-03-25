Еще одному активисту объявили подозрение из-за акции под Офисом президента
Причиной стало участие Романа Ратушного в акции под Офисом президента 20 марта.
Украинские правоохранители объявили подозрение общественному активисту Роману Ратушному из-за участия в акции под Офисом президента.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.
"Прямо сейчас, после эфира, Роману Ратушному вручают подозрение", - написал Найем.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, которое, по его мнению, доказывает: митинг под Офисом президента 20 марта изначально планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями.
На видео, которое выложил Геращенко, идентифицированы семь человек. Двое из них уже получили подозрения.
На видео перечисляются четыре человека: глава ОО "Гонор" Сергей Филимонов, глава инициативы "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный, представитель ОО "Гонор" Алексей Белковский (возможно, поджигал двери Офиса президента) и человек по имени Денис Мищенко.
Со своей стороны Роман Ратушный, комментируя обнародованное видео, заявил, что ролик унижает его честь и достоинство и негативно влияет на его репутацию.
"Считаю, что указанная видеозапись содержит недостоверную и негативную информацию в отношении меня, оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации. Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться", - отметил Ратушный.