Еще одному активисту объявили подозрение из-за акции под Офисом президента

Причиной стало участие Романа Ратушного в акции под Офисом президента 20 марта.

Еще одному активисту объявили подозрение из-за акции под Офисом президента
Роман Ратушний
Фото: Новинарня

Украинские правоохранители объявили подозрение общественному активисту Роману Ратушному из-за участия в акции под Офисом президента.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Прямо сейчас, после эфира, Роману Ратушному вручают подозрение", - написал Найем.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, которое, по его мнению, доказывает: митинг под Офисом президента 20 марта изначально планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями.

На видео, которое выложил Геращенко, идентифицированы семь человек. Двое из них уже получили подозрения.

На видео перечисляются четыре человека: глава ОО "Гонор" Сергей Филимонов, глава инициативы "Защитим Протасов яр" Роман Ратушный, представитель ОО "Гонор" Алексей Белковский (возможно, поджигал двери Офиса президента) и человек по имени Денис Мищенко.

Со своей стороны Роман Ратушный, комментируя обнародованное видео, заявил, что ролик унижает его честь и достоинство и негативно влияет на его репутацию.

"Считаю, что указанная видеозапись содержит недостоверную и негативную информацию в отношении меня, оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации. Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться", - отметил Ратушный.

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