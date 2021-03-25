Суд избрал меру пресечения одному из участников митинга под Офисом президента

Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, которого подозревают в хулиганстве во время митинга под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Сегодня в 16:00 суд должен был избрать меры пресечения трем участникам митинга - Евгению Строканю, Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Однако судебные заседания не начались вовремя.

Вечером Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Вчера аналогичную меру применили для Влада Сорда - единого задержанного участника акции непосредственно на месте происшествия. Правоохранители считают, что именно он бил стекла в дверях Офиса президента.

Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Филимонову инкриминируют хулиганство, статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сегодня также правоохранители объявили подозрение общественному активисту Роману Ратушному из-за участия в акции под Офисом президента.

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека, которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сергей Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.