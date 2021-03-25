Суд избрал меру пресечения одному из участников митинга под Офисом президента

Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Суд избрал меру пресечения одному из участников митинга под Офисом президента
Євген Строкань
Фото: TSN.ua

Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, которого подозревают в хулиганстве во время митинга под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Сегодня в 16:00 суд должен был избрать меры пресечения трем участникам митинга - Евгению Строканю, Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Однако судебные заседания не начались вовремя.

Вечером Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Вчера аналогичную меру применили для Влада Сорда - единого задержанного участника акции непосредственно на месте происшествия. Правоохранители считают, что именно он бил стекла в дверях Офиса президента.

Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Филимонову инкриминируют хулиганство, статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сегодня также правоохранители объявили подозрение общественному активисту Роману Ратушному из-за участия в акции под Офисом президента.

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека, которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сергей Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президентаДубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
Блок рекламы


Похожие новости
Печерский райсуд избрал меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента (обновлено)Печерский райсуд избрал меру пресечения задержанному на акции под Офисом президента (обновлено)
МВД установило "кучку провокаторов" на акции около Офиса президентаМВД установило "кучку провокаторов" на акции около Офиса президента
Польскому писателю грозит тюремное заключение за оскорбление президента ДудыПольскому писателю грозит тюремное заключение за оскорбление президента Дуды
МВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - ГеращенкоМВД готовит новые подозрения участникам митинга под Офисом президента, - Геращенко
ГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президентаГУД ищет подрядчиков для ремонта здания Офиса президента
Во время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - ГосохранаВо время субботних событий могли сжечь Государственный флаг на здании Офиса президента - Госохрана
Камала Харрис поздравила с избранием нового президента ТанзанииКамала Харрис поздравила с избранием нового президента Танзании
Повреждения здания Офиса Президента после субботней акции оценили в 2 млн грн
После акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанныйПосле акции под Офисом президента полиция открыла производство, есть задержанный
Под Офисом президента устроили акцию в поддержку СтерненкоПод Офисом президента устроили акцию в поддержку Стерненко
Последние новости
Подгружаем последние новости