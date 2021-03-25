"Делегация из Китая», посетившая оккупированный Крым, состояла из предпринимателей с оптовых рынков Москвы - СМИ

"Делегация" китайских предпринимателей, которая посетила оккупированный Крым в марте, состояла из предпринимателей, которые продают товары на оптово-розничных рынках Москвы.

Об этом сообщает “Медуза”.

11 марта в оккупационном "министерстве курортов и туризма Крыма" сообщили, что полуостров посетила "делегация из Китая", в состав которой вошли заместитель руководителя "Ассоциации роSSийско-китайской дружбы" Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании "Кай Шен" Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО "Хао Лан" Чэнь Юн. Целью визита было "«обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма".

По информации "Медузы", и Чэнь Шаньвэнь, и другой член делегации Чэнь Юн - совладельцы (по 33%) фирмы "Хао Лан", зарегистрированной в городе Жуйань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания указана как предприятие малого бизнеса, занимающееся производством кожаных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

"Ассоциация роSSийско-китайской дружбы", заместителем руководителя которой назван Чэнь Шаньвэнь, встречается только в новостях о визите делегации Китая в Крым. Вероятно, на самом деле имеется в виду «Ассоциация содействия мирному воссоединению Китая в РоSSии» - это организация, которая занимается в том числе патриотической работой среди китайской общины в РоSSии, а также поддерживает связи между китайской бизнес-диаспорой и посольством КНР . Чэнь Шаньвэнь на сайте ассоциации указан одним из представителей сообщества выходцев из провинции Чжэцзян. В ассоциации не ответили на вопрос "Медузы", уполномочен ли был Чэнь Шаньвэнь представлять ее во время поездки в Крым.

Нет в китайском реестре юридических лиц и "Пекинской экспортно-импортной торговой компании", которую, согласно пресс-релизу Минтуризма Крыма, представлял в этой делегации Чжао Кай.

Как рассказал "Медузе" представитель московской китайской диаспоры, на самом деле все трое участников "делегации" в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом.

"На фото- и видеорепортажах о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников "Медузы", тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод»", - говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские инвесторы "Мотор Сичи" готовят новые иски против Украины.