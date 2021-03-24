На Киевщине СБУ пресекла деятельность незаконной "частной военной компании"

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По версии следствия, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

"По данным СБУ , в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов «ЧВК» проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", - говорится в сообщении.

По информации следствия, контроль и координацию деятельности группы осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях. Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

"По данным следствия Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ». Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из РоSSийской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисах компании и помещениях фигурантов. Изъято почти 5500 патронов, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, ручной пулемет Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета, 3 автомата Калашникова, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5), средства связи и тому подобное.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения.