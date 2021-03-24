Сюмар: правительство, неспособное достать вакцину, должно идти в отставку

По мнению депутата, "власть завалила вакцинную дипломатию".

Сюмар: правительство, неспособное достать вакцину, должно идти в отставку
Фото: eurosolidarity.org

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар считает, что власть провалила процесс вакцинации населения. Об этом она написала в фейсбуке.

«Я не знаю ни одной страны в мире, где вакцинацию срывает оппозиция. Это либо успех, либо неудача власти. У нас не неудача, а катастрофа. Где обещанная в феврале китайская Coronavac? Где задекларированный премьером Pfaizer? Где понятные графики и пункты вакцинации?! Где все эти «чемпионы борьбы с коронавирусом?» - отметила депутат.

При этом она напомнила, что вакцину не продают политикам или бизнесменам.

«Ее продают правительствам государств. Если правительство не может достать вакцину - оно должно идти в отставку. Если за дипломатию отвечает президент, то время признать, что за два года он завалил как вакцинную дипломатию, так и другую дипломатическую поддержку Украины. Украине нужны правительство и дипломаты, способные отвечать на вызовы. Поэтому жутко за будущее», - резюмировала Виктория Сюмар.

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