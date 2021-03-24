Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - Радуцкий

Поставка новой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину может быть отложено на определенный срок из-за активной информационной кампании, которая была развернута против индийской вакцины в нашей стране.

Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

" МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину", - написал он в Facebook.

Как отмечает индийская сторона, вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано примерно 50 млн доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие.

"Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам. Спрос на вакцины в мире значительно превышает возможности производства", - подчеркнул Радуцкий.

Нардеп добавил, что, по его информации, президент Владимир Зеленский поручил министрам Максиму Степанову и Дмитрию Кулебе найти дополнительные способы для ускорения поставки следующей партии вакцины CoviShield в Украину.

"Министерство здравоохранения и МИД Украины должны как можно скорее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин", - заявил Радуцкий.

Напомним, по мнению министра культуры Александра Ткаченко, слухи об опасности вакцины AstraZeneca могут быть связаны с информационной кампанией против нее со стороны РоSSии с целью расчистить фармрынок для роSSийского "Спутника V".