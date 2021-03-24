На выборах ректора КНУ победил Владимир Бугров

Бугрова поддержали 75% электората.

На выборах ректора КНУ победил Владимир Бугров
Владимир Бугров
Фото: Татьяна Медведева

Кандидат философских наук и профессор Владимир Бугров победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом представители студенческого парламента вуза сообщили на официальном канале в Телеграме.

"Владимир Бугров - новый ректор КНУ. Поздравляем с победой и надеемся на плодотворное сотрудничество со студпарламентом на благо студентов", - сказано в сообщении.

Согласно приведенным данным, Бугров победил на выборах ректора университета с результатом 74,31% от явки избирателей.

"Судебно-юридическая газета" со ссылкой на свои источники сообщает, что Бугрова поддержало 75% электората. Голосование второго тура продолжалось с 09:00 до 15:00 24 марта. Явка по состоянию на 15:30 составила 63%.

Как сообщалось, по результатам первого тура, лидерами голосования стали проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и проректор по научно-педагогической работе Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Всего на должность ректора было шесть претендентов, среди которых и бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин. В первом туре он набрал 4% голосов, после чего решил уйти из наблюдательного совета вуза.

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