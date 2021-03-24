Экс-премьеру Азарову объявили подозрение в государственной измене

Следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора объявили подозрение в государственной измене бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

Речь идет о деле по подготовке и подписанию "Харьковских соглашений", сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Экс-глава Правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и РоSSийской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и Закону Украины «О международных договорах Украины», совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РоSSийской Федерации, Азаров согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

"С 21 апреля по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и РоSSийской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины и Закона Украины о его ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Кроме того, экс-глава правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета министров Украины подписал распоряжение об одобрении указанной сделки правительством Украины и, в нарушение Закона Украины «О международных договорах Украины», внес проект соглашения на рассмотрение президенту Украины.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".

16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.