Экс-премьеру Азарову объявили подозрение в государственной измене

Речь идет о подписании "Харьковских соглашений".

Экс-премьеру Азарову объявили подозрение в государственной измене
Николай Азаров
Фото: kri.com.ua

Следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора объявили подозрение в государственной измене бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

Речь идет о деле по подготовке и подписанию "Харьковских соглашений", сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Экс-глава Правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и РоSSийской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и Закону Украины «О международных договорах Украины», совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РоSSийской Федерации, Азаров согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

"С 21 апреля по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и РоSSийской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины и Закона Украины о его ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Кроме того, экс-глава правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета министров Украины подписал распоряжение об одобрении указанной сделки правительством Украины и, в нарушение Закона Украины «О международных договорах Украины», внес проект соглашения на рассмотрение президенту Украины.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".

16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Шмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизмаШмыгаль попросил Германию установить памятник украинским жертвам нацизма
Литвин проиграл выборы ректора КНУ им. ШевченкоЛитвин проиграл выборы ректора КНУ им. Шевченко
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко: нужно не допустить принятия изменений к Земельному кодексуТимошенко: нужно не допустить принятия изменений к Земельному кодексу
Организатору акции в поддержку Стерненко возле ОП Филимонову вручили подозрение (обновлено)Организатору акции в поддержку Стерненко возле ОП Филимонову вручили подозрение (обновлено)
В Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаунВ Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаун
Бывшему майору ВСУ объявили подозрение в халатности по делу о гибели трех саперов в БалаклееБывшему майору ВСУ объявили подозрение в халатности по делу о гибели трех саперов в Балаклее
СНБО настаивает на изменении протокола лечения больных COVID-19СНБО настаивает на изменении протокола лечения больных COVID-19
С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств о государственной измене и терроризмеС 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств о государственной измене и терроризме
ГБР объявило подозрение экс-главе инженерной службы из-за подрыва трех военных на ДонбассеГБР объявило подозрение экс-главе инженерной службы из-за подрыва трех военных на Донбассе
СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене, - СМИСБУ допросила Медведчука по делу о госизмене, - СМИ
Шевченковский райсуд отказался отменить подозрение Татарову, - ЦПКШевченковский райсуд отказался отменить подозрение Татарову, - ЦПК
Зеленский ветировал изменения в закон "О предупреждении коррупции" по защите обличителейЗеленский ветировал изменения в закон "О предупреждении коррупции" по защите обличителей
Последние новости
Подгружаем последние новости