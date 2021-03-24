Наблюдательный совет УКФ ни выбрал исполнительного директора

Совет принял решение объявить повторный конкурс.

Наблюдательный совет УКФ ни выбрал исполнительного директора
Фото: ucf.in.ua

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда на своем заседании не смог определиться с новым исполнительным директором фонда.

Ни один претендент на должность не набрал большинства голосов: за Станислава Которобая - 1 голос, за Анастасию Рагимову - 4 голоса, за Юлию Савостину - 1 голос, за Олега Соснова - 2 голоса и против всех - 1 голос.

Изначально на конкурс подалось 13 кандидатов, трое не прошли первый тур, еще двое - Виктория Шторм и Юлия Федив, исполняющая обязанности исполнительного директора, – отозвали свои документы перед вторым туром.

На заседании 24 марта Наблюдательный совет заслушал выступления восьми кандидатов и задавал им вопросы.

Украинский культурный фонд основан в 2017 года отдельным законом. Это государственное учреждение, цель которой - поддерживать финансово проекты в сфере культуры. Поддержка проектов Украинским культурным фондом осуществляется на конкурсной основе.

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