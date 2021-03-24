Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы бородянской амбулатории

Кислородные концентраторы могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

Бородянская амбулатория общей практики семейной медицины получила 3 кислородных концентратора от благотворительного Фонда Порошенко. Об этом написала в Facebook депутат Киевского областного совета от «Европейской Солидарности» Галина Ерко.

«Бородянщина получила три кислородных концентратора. Проблему заболеваемости COVID Киевщина почувствовала еще в прошлом году, однако уровень оснащенности медицинских учреждений нуждается в улучшении, особенно это касается первичного звена медицины, ведь именно медики первичного звена первыми реагируют и оказывают необходимую помощь», - пишет Галина Ерко.

В медучреждениях первичного звена государство, к сожалению, не предусмотрело установку кислородных концентраторов, объясняют медики. Поэтому врачи рассчитывают на благотворителей.

«Обращаются больные, которые даже не имеют декларации. Бывает такое, что привозят с сатурацией 90, не всегда можно госпитализировать такого больного», - рассказывает заведующая отделением Бородянского АОПСМ Нина Шнайдер.

«Кислородные концентраторы - очень существенная помощь для нашего заведения. Аппараты будут задействованы в первую очередь для спасения тех, кто болеет СOVID, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо Фонду Петра Порошенко за поддержку и помощь в это непростое время», - заявил главный врач Бородянского центра первичной медико-санитарной помощи Николай Бовсуновский.

Медики отмечают, что кислородные концентраторы мобильны и могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

«Надеемся, что эти кислородные концентраторы сохранят жизнь не одному жителю территориальной общины», - говорит депутат Киевского облсовета Татьяна Семенова.

Она поблагодарила врачей за тяжелый труд в условиях пандемии. И выразила надежду, что государство наконец оценит труд медицинских работников и соответствующей заработной платой, и достойными условиями.

Как известно, 21 марта Киевская область отнесена к так называемой «красной» зоне. На Киевщине, в частности, коэффициент выявления случаев коронавируса в течение трех дней превысил 20%, а уровень госпитализации превысил 70%.

На днях от Фонда Порошенко и волонтеров партия из 30 кислородных концентраторов отправлена в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области. Всего более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы.