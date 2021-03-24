Кабмин разрешил кейтеринг в учебных заведениях

Кабинет Министров Украины утвердил нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха, которыми, в частности, разрешается организация кейтеринга.

Соответствующее постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании 24 марта, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту документа, основатели и руководители учебных заведений и детских заведений оздоровления и отдыха могут выбрать эффективную модель организации питания - кейтеринг, который должен соответствовать всем требованиям безопасности пищевых продуктов.

Кроме этого, предусмотрена структура питания, основанная на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения о принципах здорового питания, с учетом физиологических потребностей детей. Также установлено ограничение по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.

Установлен перечень товаров, которые запрещено использовать, в частности снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, кофе, сладкие газированные напитки.

Указан также перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

В то же время если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о некоторых диетических потребностях, учебное заведение обязано организовать отдельное питание для этого ребенка.

Как сообщалось, Минздрав в декабре прошлого года разрешил вай-фай и кейтеринг в школах. Новый санитарный регламент для школ должен был действовать с 1 января 2021 года.