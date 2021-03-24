Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"

Мэр Днепра Борис Филатов в среду сделал прививку против коронавирусной болезни.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"Как я и обещал, сегодня сделал публично вакцинацию", - написал Филатов.

При этом он подчеркнул, что вакцинация "публичных персон с целью популяризации" сильно смахивает на узаконивание VIP-вакцинации для элит и селебрити. По его словам, огромное количество простых людей хотят вакцинироваться, но не могут.

"И уж точно блогеры из Инстаграма не имеют права обходить в очереди пожилых людей", - заявил Филатов.

По его мнению, решение Минздрава о внеочередной вакцинации общественных деятелей нужно менять и хотя бы дать четкое разъяснение, кто является публичной персоной, и возложить на них обязательства по популяризации прививок.

"Ибо фоточки с голым торсом в фейсбучике ничего не популяризируют, а только вызывают у людей раздражение. Получил дозу вне очереди - будь добр, стой теперь на голове и доказывай необходимость вакцинации круглосуточно", - считает мэр Днепра.

Мэр Днепра также пожаловался на медиков, которые не горят желанием вакцинироваться.

"Процесс отказов от вакцинации достаточно высокий. И самое обидное, что в основном отказываются сами медработники. Почему они это делают, рациональных объяснений нет. Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина какая-то не такая", - написал Филатов.

Напомним, что в начале марта приказом министра здравоохранения были внесены изменения в Дорожную карту вакцинации, что позволило популяризировать прививки путем вакцинации публичных и известных людей остаточными дозами препаратов, которые образуются во время выездных мобильных сессий.

"Вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использованы в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозка этих доз строго запрещена. И если вакцины не будут использованы, они подлежат утилизации. Поэтому чтобы этого не произошло - мы в первую очередь привлекаем лиц из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 - безопасна и целесообразна", - объяснял заместитель министра Виктор Ляшко.