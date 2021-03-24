Закон "О медиа" не поддерживают 85% редакторов газет, - НСЖУ

Действующий законопроект "О медиа" не поддерживает 85% редакторов национальных и местных газет. Поддерживают лишь 6%, а 9% либо воздерживаются от поддержки, либо не изучали или не считают актуальной эту законодательную инициативу.

Таковы результаты опроса, проведенного Национальным союзом журналистов накануне Всеукраинского совещания редакторов газет, которое пройдет 25 марта в онлайн-формате, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Как отмечают в НСЖУ, обсуждение законопроекта "О медиа" будет одной из ключевых тем мероприятия.

"На совещании также будут затронуты вопросы экономической поддержки украинских медиа, проблемы почтовой доставки прессы, физической безопасности, цифровой трансформации медиа. Столь масштабное событие с участием представителей газетной отрасли Украины является попыткой привлечь внимание властей к критической экономической ситуации в выживании прессы, особенно местной целом и на Донбассе - в частности", - информирует глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Планируется, что участие в совещании примут заместители министров культуры и информационной политики, внутренних дел, цифровой трансформации; народные депутаты, руководство "Укрпочты" и других заинтересованных учреждений. В частности, участие в дискуссии относительно законопроекта "О медиа" примут глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и заместитель министра культуры и информполитики Тарас Шевченко.

Участие в опросе по актуальным проблемам газетной отрасли, защиты информационного пространства и действующих законодательных инициатив приняли более 160 редакторов украинских газет. Вопрос звучал так: "Поддерживаете ли вы проект Закона о СМИ , согласно которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания становится регулятором для печатных СМИ ?" Абсолютное большинство газетчиков отрицает идею распространения на печатные СМИ сферы действия телевизионного регулятора.

Напомним, что медиасообщество выступает против законопроекта "О медиа" в нынешней редакции. Журналисты считают, что закон может использоваться как инструмент введения цензуры.

В обращении представителей медиасообщества отмечается, что проект закона содержит нечетко сформулированные требования к медиа, также он наделяет органы госвласти полномочиями "установления правды".

Так, законопроект предусматривает, в частности:

