Правительство отправило на ратификацию соглашение о воздушном сообщении с Молдовой

Международный договор был подписан еще два года назад.

Правительство отправило на ратификацию соглашение о воздушном сообщении с Молдовой
Фото: all.biz.md

Кабинет министров на заседании в среду одобрит проект закона о ратификации соглашения с правительством Республики Молдова о воздушном сообщении.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Действующее соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Молдовой действует с 1993 года и позволяет 7 рейсов в неделю для каждой стороны по маршруту Киев-Кишинев, а по другим - по согласованию между авиакомпаниями.

В 2018 году правительства Украины и Молдовы подписали новое соглашение о воздушном сообщении.

Оно отменяет ограничения относительно пунктов отправления/назначения и количества назначенных авиапредприятий для каждой стороны и частоты при выполнении регулярных рейсов между Украиной и Молдовой.

После ратификации подписанное соглашение заменит предыдущее, заключенное в 1993 году.

"Это позволит не только либерализовать рынок воздушных перевозок между государствами, но и усовершенствовать порядок регулирования осуществления регулярных воздушных перевозок, устранить ограничения по количеству и вместимости рейсов, предусмотреть коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий и перейти от процедуры утверждения тарифов к процедуре мониторинга тарифов", - заявил министр Владислав Криклий.

Напомним, что Украина планирует подписать соглашение о воздушном сообщении с Сербией, а в ноябре 2020 года Верховная Рада ратифицировала протокол о воздушном сообщении между Украиной и Катаром.

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