Данилов призвал не употреблять термин "Донбасс"

"Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует".

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал максимально избегать употребления термина "Донбасс", ибо он, по его мнению, стал нарративом, навязанным страной-агрессором.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на выступление Данилова в ходе форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается РоSSийской Федерацией - «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно правовых документов... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", - сказал Данилов.

Секретарь Совбеза добавил, что это создает новые предпосылки врагу начинать разговоры о развале Украины.

Напомним, что ранее МинВОТ попросило не использовать термин "аннексия" в отношении Крыма и Севастополя. Эти украинские регионы правильно называть временно оккупированными РоSSийской Федерацией территориями Украины.