Кабмин назначил министру Чернышову новую заместительницу

Наталья Козловская ранее работала в секретариате правительства.

Кабмин назначил министру Чернышову новую заместительницу
Фото: facebook.com/el.shuliak

Кабинет министров на заседании в среду назначил новую заместительницу министра развития общин и территорий. Должность получила директор правительственного Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Козловская руководит департаментом с сентября 2019 года. До того она возглавляла Департамент государственных программ и развития жилищного строительства Минрегиона.

В 2020 году ей присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Украины".

Напомним, что министром развития общин и территорий является Алексей Чернышов.

До сих пор у него было шестеро заместителей: Василий Лозинский, Вячеслав Негода, Наталья Хоцяновская, Иван Лукеря, Игорь Корховой, Александр Дудченко.

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