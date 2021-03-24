Кабмин назначил министру Чернышову новую заместительницу

Кабинет министров на заседании в среду назначил новую заместительницу министра развития общин и территорий. Должность получила директор правительственного Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Козловская руководит департаментом с сентября 2019 года. До того она возглавляла Департамент государственных программ и развития жилищного строительства Минрегиона.

В 2020 году ей присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Украины".

Напомним, что министром развития общин и территорий является Алексей Чернышов.

До сих пор у него было шестеро заместителей: Василий Лозинский, Вячеслав Негода, Наталья Хоцяновская, Иван Лукеря, Игорь Корховой, Александр Дудченко.