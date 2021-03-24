Тищенко возглавил закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"

Киевом временно займется Леся Забуранная.

Тищенко возглавил закарпатскую облорганизацию "Слуги народа"
Фото: facebook/Слуга Народу

Народный депутат Николай Тищенко стал главой Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" вместо другого депутата, Игоря Кривошеева.

Об этом сообщила партия в среду.

Тищенко ранее возглавлял Киевскую городскую организацию партии. Его должность временно получила депутат Леся Забуранная.

По данным источников LB.ua, одной из основных задач, которые встанут перед Тищенко, является восстановление работы местного аэропорта. Он находится на границе со Словакией - вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, на территории которой находится и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни). С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Напомним, "Слуга народа" начала менять руководителей региональных организаций после XI съезда партии 13 марта. На нем был утвержден новый устав партии и созданы новые органы управления: политический совет и совет общин, в которую автоматически входят главы всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и Крымской республиканской организации.

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