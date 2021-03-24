ВАКС объяснил, почему не продлил сроки досудебного расследования по делу главы ОАСК Вовка

У судьи говорят, что детективы НАБУ не предоставили следственному судье достаточного обоснования необходимости продления срока предварительного расследования, а те доводы, на которые ссылались, не были подтверждены должным образом.

Высший антикоррупционный суд отказал детективам НАБУ в продлении срока досудебного расследования относительно главы ОАСК Павла Вовка и других судей из-за недостаточного обоснования необходимости продолжения этих сроков.

Об этом говорится в комментарии судьи-спикера ВАКС Веры Михайленко, размещенном на сайте Высшего антикоррупционного суда.

"Рассматривая ходатайство, следственный судья пришел к выводу, что предоставленными материалами подтверждено наличие достаточных оснований полагать, что произошло событие уголовного преступления, которое дало основания для сообщения о подозрении вышеупомянутым лицам, и о причастности подозреваемых к указанному событию", - отмечали в ВАКС.

Суд также проанализировал доводы стороны обвинения в отношении тех процессуальных действий, на необходимости выполнения которых настаивала сторона обвинения, и обстоятельства, мешавшие их совершить. Отмечается, что указанные в ходатайстве детектива разыскные действия уже были предметом исследования следственным судьей в ходе рассмотрения предыдущих ходатайств детектива о продлении срока до шести и до восьми месяцев.

"Как следует из постановления, ни в ходатайстве, ни в судебном заседании сторона обвинения не привела новых обстоятельств, которые препятствовали осуществлению перечисленных следственных и процессуальных действий в срок до 17 марта 2021 года и которые обусловливают продление срока предварительного расследования до двенадцати месяцев", - заявили в ВАКС.

Также следственный судья признал недоказанным существование постановлений следственных судей о временном доступе к вещам и документам, которые необходимо выполнить и которые действуют после 17.03.2021 (то есть до времени завершения досудебного расследования). Также признана недоказанной объективность причин, мешавших ранее обратиться к следственному судье с ходатайством о разрешении на временный доступ к вещам и документам.

Детективы, как считают в суде, не предоставили доказательств того, что аудиозаписи - так называемые пленки Вовка - надо исследовать еще четыре месяца дополнительно или что для проведения экспертиз необходимо получить и предоставить дополнительные доказательства.

"О существовании любой возможности изыскания образцов голоса для проведения экспертизы в течение следующих четырех месяцев в ходатайстве не отмечалось, также в ходатайстве не указаны причины, по которым они не изысканы до 17.03.2021 г., при этом нежелание подозреваемых предоставлять такие образцы не может служить основанием для дальнейшего продления срока досудебного расследования, поскольку это не является их обязанностью и отсутствуют основания считать, что их позиция изменится. Кроме того, к материалам ходатайства не представлено ходатайств экспертов, выполнение которых необходимо при проведении экспертизы", - добавили в ВАКС.

Определенные процессуальные (не следственные) действия из указанных детективом следственный судья признал такими, которые могут проводиться после завершения сроков досудебного расследования, поскольку такие действия не направлены на получение доказательств, а лишь создают возможность стороне защиты ознакомиться с соответствующими принятыми решениями в уголовном производстве.

Следственный судья также отклонил доводы обвинения о необходимости дополнительного срока досудебного расследования для предоставления правовой оценки действиям отдельных лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовных преступлений по делу ОАСК.

Таким образом, отказ в удовлетворении ходатайства обусловлен тем, что сторона обвинения не предоставила следственному судье достаточного обоснования необходимости продления срока предварительного расследования в этом уголовном производстве, а те доводы, на которые ссылались, не были подтверждены должным образом", - подытожили в суде.

Напомним, что 17 июля прошлого года главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Вовка много раз пытались принудительно привести в суд на заседание по избранию меры пресечения. Решение о принудительном приводе принимал судья ВАКС Андрей Бицюк. Но глава ОАСК ни на одно из заседаний не явился, и найти его по месту жительства или работы не смогли.

Бицюка затем Высший совет правосудия привлек к ответственности за то, что он указал в постановлении суда факт составления и подписания уведомления о подозрении определенным лицам, но этот вывод не соответствует материалам ходатайства.