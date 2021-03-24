Во время весеннего призыва в армию заберут 14 тысяч человек

Правительство утвердило количество призывников на апрель-июнь.

Во время весеннего призыва в армию заберут 14 тысяч человек
Фото: mil.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду утвердил численность весеннего призыва в армию, который состоится в апреле-июне.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Призыву на срочную службу подлежат 14 246 человек. Более всего - в Днепропетровской области (1340), наименьшее количество - в Черновицкой (340).

Из них 6500 человек планируют призвать в Вооруженные силы, 4 646 - в Национальную гвардию, 2500 - в Госпогранслужбу, 600 - в Госспецтрансслужбу.

Напомним, что численность осеннего призыва составляла 13 570 человек.

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