Собаки Байдена вернулись в Белый дом

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена вернулись в Белый дом.

Об этом рассказал представитель Белого дома в комментарии изданию PEOPLE.

"Да, обе собаки находятся в Белом доме", - подтвердил он.

На днях в сети появились фото, на которых смотритель выгуливает Мейджора в резиденции президента США в Вашингтоне. Также сообщается, что накануне Мейджор прошел дополнительную дрессировку.

В начале марта сообщалось, что собак Байдена вывезли из Белого дома после того, как одна из них якобы укусила охранника. Однако позже Байден сказал ABC News, что "Мейджор никого не кусал". По его словам, пес удивился присутствию незнакомого человека и попытался его защитить.

Напомним, 26 января стало известно, что овчарки Байдена переехали в официальную резиденцию президента США . Мейджор стал первой собакой в Белом доме, который был взят из приюта.

В ноябре прошлого года Байден травмировал ногу во время игры со своей собакой.