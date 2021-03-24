Зеленский ввел в действие решение СНБО о борьбе с экологическими угрозами

В Украине разработают национальный план природоохранных действий.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 23 марта указом №111 / 2021 ввел в действие решение СНБО о вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации.

Решение СНБО предусматривает, что в Украине должны разработать:

  • Национальный план действий по охране окружающей среды на 2021 - 2025 годы;
  • закон о сохранении почв и охране их плодородия;
  • водную стратегию на период до 2050 года;
  • морскую природоохранную стратегию Украины;
  • государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года;
  • закон о стратегии низкоуглеродного развития Украины на период до 2050 года;
  • национальный план по энергетике и изменению климата на период до 2030 года;
  • национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года;
  • национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики на период до 2030 года;
  • стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года;
  • закон об отходах добывающей промышленности;
  • закон об упаковке и отходах упаковки;
  • закон о биологической безопасности и биологической защите;
  • закон об экологическом страховании и так далее.

Кроме того, согласно решению, должны быть актуализированы или разработаны десятки других законов и подзаконных актов.

Напомним, что 23 марта на не анонсированном заседании СНБО ввел новые санкции против РоSSии и одобрил "неотложные меры по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей".

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