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2021-03-24
Зеленский ввел в действие решение СНБО о борьбе с экологическими угрозами
В Украине разработают национальный план природоохранных действий.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский 23 марта указом №111 / 2021 ввел в действие решение СНБО о вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации.
Решение СНБО предусматривает, что в Украине должны разработать:
- Национальный план действий по охране окружающей среды на 2021 - 2025 годы;
- закон о сохранении почв и охране их плодородия;
- водную стратегию на период до 2050 года;
- морскую природоохранную стратегию Украины;
- государственную стратегию управления лесами Украины до 2035 года;
- закон о стратегии низкоуглеродного развития Украины на период до 2050 года;
- национальный план по энергетике и изменению климата на период до 2030 года;
- национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года;
- национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики на период до 2030 года;
- стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года;
- закон об отходах добывающей промышленности;
- закон об упаковке и отходах упаковки;
- закон о биологической безопасности и биологической защите;
- закон об экологическом страховании и так далее.
Кроме того, согласно решению, должны быть актуализированы или разработаны десятки других законов и подзаконных актов.
Напомним, что 23 марта на не анонсированном заседании СНБО ввел новые санкции против РоSSии и одобрил "неотложные меры по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей".