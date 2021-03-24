Госдума фюрера РФ приняла закон, позволяющий фюреру идти на пятый срок

Речь идет об очередном пакете изменений в законодательство для выполнения поправок в Конституцию, принятых летом прошлого года.

Госдума РФ приняла закон, позволяющий Путину идти на пятый президентский срок
Фото: kremlin.ru

Госдума РоSSийской Федерации приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок в Конституцию, дающий право Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

Речь идет об очередном пакете изменений в законодательство для выполнения поправок в Конституцию, принятых летом прошлого года.

Согласно закону, быть президентом РоSSии одному лицу нельзя более двух раз. Однако, согласно одной из поправок, это ограничение больше не распространяется на тех, кто занимал пост главы государства до вступления в силу изменений в Конституцию.

Таким образом, сроки Путина "обнуляются", что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.

Напомним, очередные президентские выборы в РоSSии состоятся в 2024 году. Путину тогда будет 71 год.

Президентский срок в РоSSии составляет шесть лет, так что Путин, если доживет, сможет оставаться президентом до 2036 года. Тогда ему будет 83 года.

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