В лесополосе возле Харькова тайник с боеприпасами задержанного боевика "ЛНР"

Силовики выкопали десятки гранат, взрывчатку и несколько тысяч патронов.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины нашла тайник с гранатами, взрывчаткой и патронами, связанный с задержанным накануне боевиком "ЛНР".

Об этом сообщается на сайтах СБУ и местной прокуратуры.

22 марта СБУ сообщила о подозрении мужчине, принимавшему активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе. Во время следственных действий у него нашли записку с GPS-координатами, которые указывали на лесополосу недалеко от Харькова.

На указанном месте выкопали хранилище с арсеналом роSSийского производства.

Там было 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26, две противопехотные мины МОН-50, 30 гранат Ф-1 и РГД-5, 20 запалов к ручным гранатам, почти 6 кг пластической взрывчатки, шесть электродетонаторов, две зажигательные трубки, десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров, электропровод и элементы питания, более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

В СБУ уверены, что боеприпасы были предназначены для терактов.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации преступления.

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