Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении в собственность украинского народа "Мотор Сич"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возвращении ПАО "Мотор Сич" в собственность украинского народа

Соответствующий указ №108/2021 размещен на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", введенного в действие Указом Президента Украины от 6 марта 2018 года № 58" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в нем.

Текст решения СНБО на сайте отсутствует.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор Сич" в государственную собственность. Инвесторы предприятия при этом получат компенсации. Секретарь СНБО Алексей Данилов потом объяснил, что речь идет не о национализации, а о возвращении в собственность украинского народа в соответствии с законодательством.

"Слово "национализация" не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принимались СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с РоSSийской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение вместе с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию о национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - заявил Данилов.