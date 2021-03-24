Минздрав восстановит аттестацию медработников

Аттестационным комиссиям рекомендовано принимать документы онлайн.

Минздрав восстановит аттестацию медработников
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения Украины восстановит аттестацию медицинских работников, прекращенную в период действия карантина.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает "Интерфакс-Украина".

"Минздрав сегодня обнародует приказ, которым предусматривается восстановление аттестаций, приостановленных на время действия карантина, с соблюдением всего режима санитарных норм", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав рекомендует всем аттестационным комиссиям областных департаментов и управлений здравоохранения принимать документы онлайн или в почтовой форме и проводить аттестацию с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Заместитель министра добавила, что в порядок проведения аттестации врачей внесены изменения, в частности - присвоение следующей квалификационной категории может быть проведено не ранее чем через год после проведения предыдущей аттестации, при условии превышения требования по количеству баллов непрерывного профессионального развития. Также врачи, желающие пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории, должны подать документы не за два месяца, а за месяц до начала работы комиссии. По видам деятельности, которые не относятся к соответствующей врачебной специальности или специальностям врача, учитывается не более восьми баллов ежегодно.

Личное образовательное портфолио за соответствующий период должно подаваться в отдел кадров по месту работы, а не направляться в территориальные аттестационные комиссии. В 2021 году срок подачи личного образовательного портфолио продлевается на месяц.

Напомним, в декабре прошлого года Рада распространила льготы медработников на профессионалов с немедицинским образованием.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Гендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осениГендиректор BioNTech: карантин в большинстве стран Европы и в США могут отменить к осени
В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосованияВ Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования
Верховный Суд отменил увольнение судьи ЦаревичВерховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
В Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платнымВ Днепре вызов скоро помощи предлагают сделать платным
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19
В 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследованиеВ 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследование
Минздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантинМинздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантин
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Минздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделеМинздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделе
Зеленский пообещал за три года восстановить 150 замков и исторических объектов (обновлено)Зеленский пообещал за три года восстановить 150 замков и исторических объектов (обновлено)
Бывший глава Минздрава Чехии, уволенный за нарушение карантина, попался во второй раз и потерял новую должностьБывший глава Минздрава Чехии, уволенный за нарушение карантина, попался во второй раз и потерял новую должность
В Минздраве говорят, что на регистрации в Украине есть три covid-вакцины. Среди них — PfizerВ Минздраве говорят, что на регистрации в Украине есть три covid-вакцины. Среди них — Pfizer
Минздрав обвинил "МЗУ" в срыве медзакупок на 1 млрд грн в 2020-мМинздрав обвинил "МЗУ" в срыве медзакупок на 1 млрд грн в 2020-м
Минздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины на этой неделеМинздрав анонсировал новые контракты на закупку вакцины на этой неделе
Последние новости
Подгружаем последние новости