Минздрав восстановит аттестацию медработников

Министерство здравоохранения Украины восстановит аттестацию медицинских работников, прекращенную в период действия карантина.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает "Интерфакс-Украина".

"Минздрав сегодня обнародует приказ, которым предусматривается восстановление аттестаций, приостановленных на время действия карантина, с соблюдением всего режима санитарных норм", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав рекомендует всем аттестационным комиссиям областных департаментов и управлений здравоохранения принимать документы онлайн или в почтовой форме и проводить аттестацию с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Заместитель министра добавила, что в порядок проведения аттестации врачей внесены изменения, в частности - присвоение следующей квалификационной категории может быть проведено не ранее чем через год после проведения предыдущей аттестации, при условии превышения требования по количеству баллов непрерывного профессионального развития. Также врачи, желающие пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории, должны подать документы не за два месяца, а за месяц до начала работы комиссии. По видам деятельности, которые не относятся к соответствующей врачебной специальности или специальностям врача, учитывается не более восьми баллов ежегодно.

Личное образовательное портфолио за соответствующий период должно подаваться в отдел кадров по месту работы, а не направляться в территориальные аттестационные комиссии. В 2021 году срок подачи личного образовательного портфолио продлевается на месяц.

Напомним, в декабре прошлого года Рада распространила льготы медработников на профессионалов с немедицинским образованием.